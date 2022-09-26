Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник на фоне рисков новых санкционных ограничений, прогноз для пары доллар/рубль - диапазон 56-60 руб./$1, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Укрепление национальной валюты находится в центре внимания. Резкое снижение котировок пары USD/RUB, по всей видимости, вызвано продажей валюты крупными игроками из-за опасений новых ограничений в отношении российского финансового сектора. Стоит отметить, что в случае реализации этих рисков не исключена приостановка биржевых торгов. Экспортерам будет сложно продавать значительные объемы валюты на внебиржевом рынке, и в краткосрочной перспективе курс может значительно снизиться ввиду отсутствия достаточного количества покупателей и маркетмейкеров", - пишет эксперт.

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