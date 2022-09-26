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26 сентября 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 26 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также возросших геополитических рисков вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу и завершили "в минусе" вторую неделю подряд. Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с 20 ноября 2020 года, а значение Standard & Poor''s 500 находится чуть выше минимума этого года. За всю прошедшую неделю Dow Jones уменьшился на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%.

Аналитики продолжают оценивать подъем процентных ставок Федеральной резервной системой по итогам сентябрьского заседания и "ястребиную" риторику руководителей американского ЦБ. Федрезерв в среду поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых. Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник. Давление на азиатские рынки оказывают растущие опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике. Укрепление доллара США также негативно сказывается на азиатских фондовых рынках, говорит эксперт. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов в понедельник упал на 2,6%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,1% и 0,7% соответственно. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%. С понедельника в Гонконге прекращает действовать карантин для прибывающих в страну, введенный впервые 2,5 года назад. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в понедельник составила $84,54 за баррель, что на 1,87% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на 4,8%, до $86,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,26 за баррель, что на 1,88% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов рухнула на 5,7%, до $78,74 за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января. Главная причина падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара. Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,99 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,524 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение на фоне возросших геополитических рисков.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 сентября снизился на 0,74% и составил 107,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,71%, опустившись до 795,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-2,4%), "ГК Самолет БО-П10" (-2%) и "ВЭБ.РФ-21" (-1,6%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-32" (+0,55%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-02-02 объемом 9 млрд рублей и сроком обращения 2,2 года на уровне 12,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,88% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 сентября. В ходе сбора заявок объем размещения облигаций был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 9 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 сентября.

Микрофинансовая компания "КарМани" 29 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций 2-й серии объемом 500 млн рублей. Бонды будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-03 на уровне 11,15% годовых. Размещение выпуска объемом 100 млрд рублей прошло в сентябре 2020 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка текущего купона - 15,25% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения бумаг (первый в сентябре 2025 года).

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 33-36-го купонов облигаций серий БО-13 и БО-14 на уровне 8,3% годовых. РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации серий БО-13 и БО-14 общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-20-го купонов облигаций обеих серий была установлена в размере 11,1% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 7,4% годовых. По займам предстоит исполнение оферт: для серии БО-13 - 4 октября, БО-14 - 5 октября.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 53-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Ставка текущего купона - 16% годовых. Купоны ежемесячные.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 8-13-го купонов облигаций серии 001Р-10 на уровне 9,9% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке купона 9,9% годовых до оферты с исполнением 5 октября текущего года.

ДОМ.РФ установил ставку 38-го купона облигаций серии А25 на уровне 7,75% годовых, а также ставку 10-13-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 8,95% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска около 13,4 лет. Ставка текущего купона - 7,55% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года. 4 октября по облигациям предстоит исполнение оферты. Десятилетние бонды 001P-03R объемом 15 млрд рублей были размещены в апреле 2018 года. Ставка текущего купона по выпуску - 7,5% годовых. По выпуску 5 октября предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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