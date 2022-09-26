Риски снижения индекса Мосбиржи под отметку 2000п в понедельник растут - "Алор Брокер"

Риски снижения индекса Мосбиржи под отметку 2000 пунктов на торгах в понедельник растут, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российский рынок акций в пятницу накрыла очередная волна распродаж, вызванная как падением цен на нефть, так и ростом геополитических рисков. Индекс Мосбиржи снизился на 4,6% и закрылся ниже промежуточной поддержки в 2100 пунктов. В понедельник внешний фон не радует, и в таких условиях рассчитывать на полновесный отскок рынка акций не приходится. Если внешний фон по каким-то пока неясным причинам не улучшится, российский фондовый рынок начнет тестировать зону поддержки 2000-2030 пунктов по индексу Мосбиржи с высокой вероятностью ее пробоя", - указывает эксперт.

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