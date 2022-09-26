Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2000п на торгах в понедельник - BCS Express

Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 2000 пунктов на слабом фоне на торгах в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не указывает на стабилизацию или скорое начало волны роста. Ближайшая область поддержки расположена около 2000-2050 пунктов, однако этот рубеж на слабом фоне может быть пройден. В таком случае следующие точки опоры будут находиться на нижней границе нисходящего канала, сформированного еще весной текущего года. В понедельник она проходит около 1900 пунктов. Что касается сценария роста, то для появления позитивного сигнала необходимо закрепление выше 2210-2230 пунктов, и вряд ли это реализуемо в ближайшие сессии, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - На старте недели пока не наблюдается выраженных драйверов в пользу формирования отскока. Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, некоторое время может сдерживать участников от активных покупок. К тому же угрозы западных стран ввести новые санкции не добавляют инвесторам оптимизма. Риски прокола минимумов прошлой недели по индексу Мосбиржи достаточно высокие. Обращаем также внимание на общее снижение рынка государственных и корпоративных облигаций. Их падение обеспечивает общий рост рыночных ставок, что по цепочке негативно сказывается на акциях (это происходит и в США)".

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