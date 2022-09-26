.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2000п на торгах в понедельник - BCS Express
.
26 сентября 2022 года 09:28
Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2000п на торгах в понедельник - BCS Express
Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 2000 пунктов на слабом фоне на торгах в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не указывает на стабилизацию или скорое начало волны роста. Ближайшая область поддержки расположена около 2000-2050 пунктов, однако этот рубеж на слабом фоне может быть пройден. В таком случае следующие точки опоры будут находиться на нижней границе нисходящего канала, сформированного еще весной текущего года. В понедельник она проходит около 1900 пунктов. Что касается сценария роста, то для появления позитивного сигнала необходимо закрепление выше 2210-2230 пунктов, и вряд ли это реализуемо в ближайшие сессии, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - На старте недели пока не наблюдается выраженных драйверов в пользу формирования отскока. Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, некоторое время может сдерживать участников от активных покупок. К тому же угрозы западных стран ввести новые санкции не добавляют инвесторам оптимизма. Риски прокола минимумов прошлой недели по индексу Мосбиржи достаточно высокие. Обращаем также внимание на общее снижение рынка государственных и корпоративных облигаций. Их падение обеспечивает общий рост рыночных ставок, что по цепочке негативно сказывается на акциях (это происходит и в США)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 сентября 2022 года 12:37
Котировки нефтяных фьючерсов могут вырасти до уровня выше $87,5/барр. к концу недели - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов могут вырасти до уровня выше $87,5 за баррель Brent к концу недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам недели они снизились до $86,15/барр., обновив минимум с января. Резко укрепившийся доллар и усилившиеся опасения... читать дальше
.26 сентября 2022 года 12:15
Уход котировок нефти марки Brent ниже уровней $84-85 за баррель в понедельник маловероятен, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Нефть марки Brent в пятницу подверглась распродаже, ближайший ноябрьский фьючерс потерял почти 4%, и в понедельник динамика также... читать дальше
.26 сентября 2022 года 12:12
ИСПРАВЛЕНО: Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-60 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 руб./$1, -... читать дальше
.26 сентября 2022 года 11:55
Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 руб./$1, -... читать дальше
.26 сентября 2022 года 11:37
Существуют риски снижения индекса S&P 500 к уровню 3200 пунктов на горизонте до конца текущего года, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "Фондовые индексы в США по итогам прошедшей недели рухнули на годовые минимумы. Лишь за пятницу потери ведущих бенчмарков... читать дальше
.26 сентября 2022 года 11:19
Повышение НДПИ для угледобывающих компаний приведет к снижению выручки компаний сектора на 1-3%, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, который потерял маржинальный европейский рынок и пытается найти новые направления экспорта. Цена... читать дальше
.26 сентября 2022 года 10:59
идаются на текущей неделе публикация данных по инфляции в еврозоне за сентябрь, выход отчетности Etalon за первое полугодие 2022 года, а также данные по розничным продажам, безработице и промышленному производству в России в августе, отмечают аналитики Sber CIB. 26 сентября: - ВВП Германии за... читать дальше
.26 сентября 2022 года 10:43
Вероятное увеличение налога на угольный сектор создает риски падения котировок акций производителей угля РФ, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". " Минфин планирует увеличить налог на угольный сектор: помимо повышения экспортных пошлин, также увеличат НДПИ, что позволит получить... читать дальше
.26 сентября 2022 года 10:28
Котировки нефти марки Brent останутся под давлением на торгах в понедельник на фоне укрепившегося доллара и рисков глобальной рецессии, а также объявленного чрезвычайного положения в штате Флорида в связи с приближением урагана и могут снизиться до $83 за баррель, считают аналитики Sber... читать дальше
.26 сентября 2022 года 10:15
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 55-60 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 55-60 руб./$1, по паре евро/рубль - также 55-60 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Налоговый период выступает в качестве... читать дальше
.26 сентября 2022 года 09:51
Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник на фоне рисков новых санкционных ограничений, прогноз для пары доллар/рубль - диапазон 56-60 руб./$1, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Укрепление национальной валюты... читать дальше
.26 сентября 2022 года 09:45
Москва. 26 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также возросших геополитических рисков вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.26 сентября 2022 года 09:39
Риски снижения индекса Мосбиржи под отметку 2000 пунктов на торгах в понедельник растут, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Российский рынок акций в пятницу накрыла очередная волна распродаж, вызванная как падением цен... читать дальше
.26 сентября 2022 года 09:16
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Darden Restaurants с прогнозной стоимостью на уровне $142,96 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы нейтрально оцениваем квартальную отчетность ресторатора (1К23 ф.г.). Ужесточение монетарной политики ФРС США замедляет... читать дальше
.26 сентября 2022 года 09:10
Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть продолжают дешеветь на торгах в понедельник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.