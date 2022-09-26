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26 сентября 2022 года 09:10

Dow Jones упал до минимума с ноября 2020 года

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть продолжают дешеветь на торгах в понедельник.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу и завершили "в минусе" вторую неделю подряд.

Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с 20 ноября 2020 года, а значение Standard & Poor''s 500 находится чуть выше минимума этого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За всю прошедшую неделю Dow Jones уменьшился на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%.

Аналитики продолжают оценивать подъем процентных ставок Федеральной резервной системой по итогам сентябрьского заседания и "ястребиную" риторику руководителей американского ЦБ.

Федрезерв в среду поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

"Риски рецессии возросли, - полагает главный инвестиционный директор Avitas Wealth Management Рассел Эванс. - Люди интерпретировали действия и риторику ФРС как более "ястребиные".

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с ранее ожидавшихся 4300 пунктов. При этом в начале года они предполагали, что индикатор достигнет 5100 пунктов, но затем несколько раз ухудшали оценку.

Эксперты Citigroup полагают, что подъема рынка акций США в последние дни уходящего года, так называемого ралли Санта Клауса, может не случиться в этом году. По их словам, ралли в конце года "критично зависит от того, насколько хорошо рынок вел себя" до этого.

С начала текущего года S&P 500 снизился на 21% - это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса, отмечает MarketWatch.

Котировки акций FedEx Corp. (SPB: FDX) снизились в пятницу на 3,4%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки накануне заявила, что намерена добиться экономии на расходах в размере $2,2-2,7 млрд в 2023 финансовом году в связи с ухудшением экономических условий. FedEx также опубликовала окончательную отчетность за первый финквартал, который завершился 31 августа. Результаты совпали с предварительно объявленными, не оправдав ожиданий экспертов.

Бумаги Costco Wholesale (SPB: COST) подешевели на 4,3%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил выручку в четвертом финквартале (июнь-август) на 15% в годовом выражении, сильнее прогнозов рынка. Однако компания предупредила о повышении транспортных и трудовых расходов.

Стоимость Boeing Co. (SPB: BA) упала на 5,4%. Авиастроительная компания заплатит $200 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинившей ее в дезинформации инвесторов относительно степени безопасности самолетов 737 MAX.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 486,27 пункта (1,62%) - до 29590,41 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX), подешевевшие на 6,5%, а также Caterpillar (SPB: CAT) - на 3,7%.

Из 30 компонентов индикатора выросла цена акций всего двух компаний - Home Depot Inc. (SPB: HD), завершивших торги ростом на 0,7%, и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 0,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 64,76 пункта (1,72%), составив 3693,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 198,88 пункта (1,8%), завершив день на отметке 10867,93 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник.

Давление на азиатские рынки оказывают растущие опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

"Импульс к снижению, который мы наблюдали на Уолл-стрит в конце прошлой недели, распространился и на Азию", - отмечает аналитик IG в Сингапуре Цзюнь Жун Йин, слова которого приводит Market Watch.

Укрепление доллара США также негативно сказывается на азиатских фондовых рынках, говорит эксперт.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,6% в ходе торгов в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый Jibun Bank, упал в сентябре до минимальных с января 2021 года 51 пункта по сравнению с 51,5 пункта в августе, свидетельствуют предварительные данные.

В то же время PMI сферы услуг поднялся до максимальных за три месяца 51,9 пункта с 49,5 пункта в августе, а сводный PMI увеличился до максимальных с июня 50,9 пункта (49,4 пункта в августе).

Лидерами снижения среди компонентов Nikkei 225 являются акции SoftBank Group Corp. (-5,4%), Mitsubishi UFJ Financial (-4,9%), Honda Motor (-5%), Sony Group Corp. (-4,3%), Toyota Motor (-3%).

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,1% и 0,7% соответственно.

На прошлой неделе эксперты Nomura и Goldman Sachs ухудшили прогнозы для китайской экономики на 2023 года в связи с жесткой политикой китайских властей в сфере сдерживания распространения COVID-19. На этой неделе Государственное статистическое управление КНР опубликует сентябрьские PMI, которые, как ожидается, позволят оценить, насколько быстро происходит восстановление китайской экономики.

Акции Zijin Mining Group теряют в цене 6,8% на торгах в понедельник, PetroChina - 3,7%, China Coal - 3,2%. В то же время стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 2,5%, Great Wall Motor - на 1,4%.

Гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Акции CNOOC подешевели на 4,2%, CITIC - на 5,7%, Meituan - подорожали на 4,9%, Tencent - подскочили в цене на 4,3%.

С понедельника в Гонконге прекращает действовать карантин для прибывающих в страну, введенный впервые 2,5 года назад.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 1,3%. Бумаги BHP Group подешевели на 3%, Rio Tinto - на 3,4%, Fortescue Metals - на 2,8%.

Южнокорейский KOSPI теряет 3,8%.

Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК в понедельник составляет $85,60 за баррель, что на $0,55 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $4,31 (4,8%), до $86,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,28 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов рухнула на $4,75 (5,7%), до $78,74 за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет MarketWatch.

"Нефть упала заодно с остальными финансовыми рынками, поскольку трейдеров охватили страхи значительной рецессии, - сказал финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Огромная геополитическая напряженность, рекордная за десятилетия инфляция и растущий доллар определенно поспособствуют снижению спроса на нефть".

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

"Большой вопрос для прогнозирования цен на нефть на ближайшие несколько кварталов заключается в том, как ожидаемое снижение спроса будет накладываться на санкции ЕС. Рынку все еще будет трудно найти замену российской нефти", - написал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар, ожидающий, что Brent может вернуться к отметке $100 за баррель в четвертом квартале.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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