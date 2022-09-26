"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Darden Restaurants с прогнозной стоимостью на уровне $142,96 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем квартальную отчетность ресторатора (1К23 ф.г.). Ужесточение монетарной политики ФРС США замедляет потребительскую инфляцию, что в следующих кварталах окажет положительное влияние на маржинальность ретейлера за счет выравнивания уровня инфляции и повышения цен. Менеджмент Darden Restaurants на конференц-звонке по итогам прошлого года подтвердил свои планы переносить на потребителей только постоянную инфляцию, но не временную, что привело к ухудшению рентабельности в текущем квартале. Тем не менее риски по сокращению трат на досуг и общественное питание сохраняются на фоне ухудшения перспектив экономики США, создавая возможность того, что трафик заведений будет под давлением, несмотря усилия компании держать цены выгодными, из-за чего цели на 2023 ф.г. могут быть понижены или реализованы по нижним границам. Целевая цена - $142,96, рейтинг - "покупать". Бумаги выглядят привлекательно при стабилизации рыночной ситуации", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

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