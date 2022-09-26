Ближайший уровень поддержки цены нефти - $85/барр. - BCS Express

Ближайший уровень поддержки для котировок нефти марки Brent находится на уровне $85 за баррель, логична была бы остановка снижения и, как минимум, временный отскок, считают эксперты BCS Express.

Нефтяные фьючерсы перед выходными вновь подверглись распродажам, отыгрывая риски ослабления мировой экономики. Дополнительное давление могло быть спровоцировано спекулятивной активностью после нескольких неудачных попыток отскочить от $90 за баррель, отмечают эксперты.

Индекс доллара США в конце прошлой недели обновил многолетние рекорды и в понедельник продолжает расти. Это негативный фактор для всех товарных активов, номинированных в американской валюте, указывают в инвестиционной компании. Рост валюты США отражает уверенность рынка в дальнейшем росте процентных ставок в США, а также демонстрирует движение капитала в резервную валюту на фоне возможной волатильности в рисковых активах.

Постепенно расширяется спред между мировым эталоном Brent и американским WTI. Выпуск нефти из резервов SPR позволяет купировать дисбаланс и поддерживать более комфортный уровень доступности топлива на внутреннем американском рынке, одновременно с этим топливный экспорт из США близок к максимумам за всю историю наблюдений EIA, обращают внимание аналитики.

"Ближайшая поддержка фьючерсов на нефть марки Brent расположена в районе $85 за баррель. С учетом того, что перспектива перебоев с поставками из России по-прежнему на горизонте, логичным было бы увидеть остановку снижения и, как минимум, временный отскок", - полагают эксперты BCS Express.

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