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23 сентября 2022 года 19:32

Рынок акций РФ на неделе обвалился к минимумам с конца февраля из-за геополитических рисков

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе обвалился к минимумам с конца февраля из-за усиления геополитических рисков после известий о проведении референдумов в ряже областей Украины о присоединении к РФ, а также объявления в России частичной мобилизации. Кроме того, на неделе произошло резкое ухудшение внешнего фона из-за опасений мировой рецессии в условиях ужесточения монетарной политики центробанками в целях борьбы с инфляцией. Индекс МосБиржи локально проваливался к 2000 пунктам, индекс РТС - ниже 1020 пунктов.

По итогам торгов с 19 по 23 сентября индекс МосБиржи упал на 14,2% и составил 2089,87 пункта, индекс РТС потерял 10,5% и достиг 1141,81 пункта на фоне снижения доллара до 57,74 руб./$1 (-2,54 рубля) и подешевевшей ноябрьской нефти Brent до $85,94 за баррель (-6,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в преддверии ужесточения монетарной политики мировыми центробанками; индекс МосБиржи после локального дневного роста выше 2450 пунктов вернулся к закрытию торгов к 2430 пунктам.

Акционеры ПАО "Россети" (-0,7%) на внеочередном собрании 16 сентября согласовали реорганизацию в виде присоединения к ПАО "ФСК ЕЭС" (-1,5%). Лидерами роста выступили расписки VK (+7,3%) на позитивном новостном фоне вокруг компании и интересе к бумагам технологического сектора.

Всемирный банк сообщил в своем обзоре, что быстрый рост процентных ставок в мире грозит ввергнуть глобальную экономику в тяжелую рецессию. Нефть Brent подросла к $91,6 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал обвальное падение из-за усиления геополитических рисков на новостях о проведении референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России, а также на фоне ожиданий введения новых пошлин и НДПИ для экспортеров; индексы МосБиржи (-8,8%) и РТС (-9,3%) показали рекордное падение с 24 февраля, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине.

Распродажи были вызваны новостями о запланированных на 23-27 сентября референдумах по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Потенциальное присоединение этих территорий к РФ предвещает всплеск геополитической напряженности и новые антироссийские санкции Запада.

Индекс МосБиржи локально падал в район 2170 пунктов, РТС - до 1140 пунктов, лиднерами отката выступили акции Polymetal (-12,3%), расписки TCS Group (-11,8%) и OZON (-11,4%). Нефть Brent упала ниже $90,5 за баррель.

По сообщению газеты "Коммерсантъ", для покрытия дефицита бюджета правительство РФ планирует собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также изъять через рост НДПИ у газодобывающих компаний дополнительные доходы, которые будут получены ими в результате индексации тарифов на газ внутри РФ.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине, однако темпы падения сократились; индекс МосБиржи консолидировался в районе 2130 пунктов после утреннего локального отката к 2000 пунктам (минимум с 24 февраля). Индекс РТС после падения ниже 1020 пунктов отскочил выше 1100 пунктов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе. В первую очередь мобилизация коснется солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет.

В лидерах отката выступили акции "Татнефти" (-8,8%), Polymetal (-7,9%), "НЛМК" (-7,4%). Нефть Brent просела к $90 за баррель.

В четверг рынок акций РФ отскочил вверх после 2-дневного обвала из-за усиления геополитических рисков, индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (+9,1%) и "Татнефти" (+4,5% и +5,5% "префы"), подогретыми дивидендными новостями, при этом упали акции Polymetal (-11,2%) из-за отказа от финальных дивидендов за прошлый год.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг напомнил о планах "Газпрома" выплатить промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды. Кроме того, в четверг на внеочередном заочном собрании акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды компании за I полугодие 2022 года в размере 32,71 руб. на все виды акций (отсечка реестра 11 октября).

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, принял решение о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год.

Евросоюз намерен в самые короткие сроки ввести новые санкционные меры против России в связи с СВО, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Федрезерв США повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов (до 3-3,25% годовых - максимума с кризисного 2008 года), что совпало с ожиданиями. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых. Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученные ранее.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение из-за геополитической напряженности на фоне стартовавших референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав РФ, а также ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений мировой рецессии; индекс МосБиржи откатился ниже 2100 пунктов, индекс РТС упал к 1140 пунктам, локомотивом отката выступили бумаги металлургических и финансовых компаний на фоне укрепления рубля.

Помимо Федрезерва, на неделе ставки повысили центробанки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, Индонезии, Филиппин и Тайваня. Нефть Brent упала ниже $86 за баррель из-за опасений рецессии в глобальной экономике в результате подъема ставок и сокращения спроса на сырье.

В период с 19 по 23 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции Polymetal (-32%), "ЭН+ Групп" (-24%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-24%); лучше рынка оказались бумаги "Московского кредитного банка" (-1,4%), "ВСМПО-Ависма" (-1,5%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде сентября определят геополитические новости, выходящая статистика и корпоративные события. "Быки" могут попытаться отыграть часть понесенных на неделе потерь, хотя вероятность объявления новых антироссийских санкций будет сдерживать покупателей. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2000-2200 пунктов, для индекса РТС - 1050-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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