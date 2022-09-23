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23 сентября 2022 года 19:51

Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 2100п по индексу МосБиржи на общемировом негативе

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил падение на фоне геополитической напряженности из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ, а также на фоне ухудшения общемировой конъюнктуры из-за опасений мировой рецессии; индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2089,87 пункта (-4,6%), индекс РТС - 1141,81 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 10,3% во главе с металлургами и финкомпаниями.

Доллар упал до 57,74 рубля (-1,1 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи рухнули на 10,5-14,2%, доллар подешевел на 2,54 рубля.

Подешевели в пятницу акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-10,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-9,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-7,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-7,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-6,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,9%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-5,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-5,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-5,6%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,5% и -5,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-5,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-5,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,6% и -4,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,9%), "Московской биржи" (-2,2%).

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, причиной ухудшения настроений в пятницу стала негативная ситуация на мировых сырьевых площадках. Очередное резкое ужесточение монетарных условий в США и массовые повышения процентных ставок центральными банками разных стран обострили опасения глобальной рецессии. В итоге цены на сырье существенно скорректировались, что, в свою очередь, оказало сильное давление на российский рынок акций.

Выросли в цене только акции золотодобытчика "Селигдар" (MOEX: SELG) (+0,6%), вероятно, на слухах о том, что компания может выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года, и бумаги производителя титана "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,04%), возможно, на ожиданиях будущих заказов в секторе ВПК.

В понедельник ожидается движение индекса МосБиржи в коридоре 2000-2100 пунктов, полагает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, падение рынка акций РФ в пятницу ускорилось на фоне выходящей в Европе статистики. Перспективы падения сырьевых цен на фоне рецессии в развитых экономиках и перспективы очередных санкций заставляют инвесторов переоценивать риски. Растущих историй среди индексных бумаг не было, как и на всем рынке, если не считать акции "Селигдара".

Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны упал в сентябре до 48,2 пункта с 48,9 пункта в августе. Нарушение экономических связей и рост ставок центральных банков не способствует позитивному взгляду на ведущие экономики мира. Естественно, что нефть на этом фоне упала, а российский рынок отреагировал пессимизмом в соответствующих бумагах.

Тем временем, в Европе начали обсуждать очередной пакет ограничений для РФ. Financial Times пишет о том, что Польша и страны Балтии настаивают на принятии новых мер, которые предполагают ограничение цен на российскую нефть, рестрикции на товары роскоши, а также давление на сферу информационных технологий. Против этого выступает Венгрия, да и в Италии может в ближайшее время сформироваться более лояльное к РФ правительство.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, с учетом сохранения активного новостного потока в контексте развития событий на геополитическом контуре РФ фактор пятницы сыграл выраженную роль - инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Также сложилось весьма неблагоприятное для акций экспортеров сочетание укрепляющегося рубля и упавших до минимумов с начала 2022 года цен на нефть.

Внешний фон оставался негативным как на фоне сложной геополитики, так и в свете череды повышений ставок мировыми ЦБ, что усиливает опасения рецессии. Доллар США, если опираться на динамику индекса DXY, переписал 20-летние максимумы - это негатив для всех рисковых активов, включая commodities.

В начале следующей недели, оценив информационный фон за выходные, на российский рынок акций могут вернуться покупатели, индекс МосБиржи может подтянуться ближе к 2200 пунктам, где расположена зона технического сопротивления. В фокусе внимания в первую очередь могут оказаться дивидендные истории, полагает аналитик.

Помешать росту могут санкционные сигналы, а также крепкий рубль. Вероятнее всего, российская валюта краткосрочно продолжит оставаться крепкой, даже пройдя через пик налогового периода. Во-первых, рост санкционных опасений усиливает тренд добровольной девалютизации со стороны населения и банков. Во-вторых, поддерживать уверенность рубля может то, что экспортеры, которые собираются выплачивать дивиденды, должны конвертировать в рубли дополнительные объемы инвалюты, чтобы сформировать необходимый объем рублевой ликвидности для выплат акционерам, считает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов третий день подряд на страхах глобальной рецессии (японские биржи закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия, южнокорейский KOSPI снизился на 1,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 2-2,3%) и Штаты (индексы теряют 1,7-1,9%).

Помимо Федрезерва США на этой неделе ставки повысили центробанки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, Индонезии, Филиппин и Тайваня.

На нефтяном рынке цены в пятницу вечером ускорили падение и обновили минимум с начала года, завершая в минусе четвертую неделю подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,94 за баррель (-5% и +0,7% в четверг), ноябрьская цена WTI - $78,54 за баррель (-5,9% и +0,7% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, страны Евросоюза активизировали обсуждение планов введения потолка цен на поставляемую из России нефть и рассчитывают достичь соглашения в ближайшие недели.

Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в РФ, пишет агентство.

Страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью агентству Bloomberg в четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции VEON (MOEX: VEON) (-14,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-11,4%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-11,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-10%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-9,9%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-9,7%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-9,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+13,3%), "Селигдара" (+0,62%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+0,1%), "ВСМПО-Ависма" (+0,04%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,63 млрд рублей (из них 13,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,54 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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