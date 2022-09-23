Цены евробондов РФ снизились за неделю вслед за UST, влияние геополитических рисков было ограниченным

Москва. 23 сентября. Котировки российских еврооблигаций умеренно снизились за неделю вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски. При этом влияние возросших геополитических рисков на рынок было ограниченным, в результате чего суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Тенденция к ценовому снижению отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне падения котировок американских гособлигаций в ожидании очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Большинство аналитиков прогнозировало, что ставка ФРС на заседании 21 февраля будет повышена на 75 базисных пунктов с текущих 2,25-2,50% годовых. При этом некоторые аналитики допускали вероятность еще большего подъема, сразу на 100 базисных пунктов.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивал также влияние падающих в цене US Treasuries на динамику отечественных евробондов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывали высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Сектор валютных гособлигаций России, так же как и российский рубль, практически проигнорировал рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, и заметное падение рынка акций (фондовые индексы РТС и МосБиржи в середине дня локально теряли более 10%).

Лишь в середине недели рынок отечественных евробондов стал реагировать на рост геополитических рисков, в том числе из-за объявления в России частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе). Но снижение котировок в целом было умеренным и сдержанным. При этом американские гособлигации локально приостановили снижение в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС.

В четверг негативная динамика цен российских еврооблигаций сохранилась, но на этот раз основным фактором давление выступили не геополитические риски, а падение US Treasuries, произошедшее после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы. Американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков и было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC. Таким образом, Федрезерв поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка может достичь 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого. Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, добавил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

Доходность двухлетних гособлигаций США поднялась до 4,105% годовых по сравнению с 4,04% днем ранее, достигнув тем самым максимума с финансового кризиса 2008 года. Доходность десятилетних гособлигаций повысилась до 3,56% годовых с 3,53%, тридцатилетних - находится в районе 3,5% годовых. Это обусловлено "ястребиными" комментариями главы Федеральной резервной системы по итогам сентябрьского заседания. "Хотя повышение ставок в США на 75 базисных пунктов было в значительной степени ожидаемым, особенно после того, как инфляция в США в августе оказалась более сильной, чем ожидалось, обсуждения этого решения заставили рынки взволноваться, - полагает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд. - Пауэлл отметил, что не существует безболезненного способа взять инфляцию под контроль".

Рынки оценивают с вероятностью в 70%, что ФРС поднимет процентные ставки еще раз на 75 базисных пунктов - до диапазона 3,75-4% годовых - на заседании в начале ноября. Исходя из котировок фьючерсов, к апрелю 2023 года ставка вырастет до 4,63% годовых.

В последний день недели колебания котировок российских еврооблигаций проходили в рамках бокового диапазона. Отечественные долговые бумаги проигнорировали очередную волну падения мировых рынков капитала и бегства инвесторов из рисковых активов, продемонстрировав тем самым лучшую динамику по сравнению с еврооблигациями развитых и развивающихся стран.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,9% - до 59,12% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 10,39% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,2%, до 60,04% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 10,45% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за пять дней 2,1%, подешевев до 49,84% от номинала (его доходность выросла на 24 базисных пункта, до 11,08% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1,8%, до 50,06% от номинала (их доходность выросла на 79 базисных пунктов - до 26,56% годовых), бумаги с погашением в 2027 году упали на 3,6%, подешевев до 49,28% от номинала (их доходность выросла на 105 базисных пунктов - до 21,52% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году снизились в стоимости на 4%, до 42,55% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 20,05% годовых).

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 0,46%, до 68,42% от номинала (его доходность выросла на 43 базисных пункта - до 46,28% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,5%, составив 66,97% от номинала (их доходность не изменилась, составив 28,02% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не установится вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.