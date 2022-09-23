"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "МТС" и убрав бумаги "Детского мира", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "Роснефть", "Полюс", "НОВАТЭК", Сбербанк, "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "ФосАгро", "Татнефть".

"Мы фиксируем прибыль в акциях "Детского мира", которые с момента добавления в Топ-10 по динамике котировок почти в два раза опередили индекс Мосбиржи. Компания не опубликовала финансовые результаты за II кв. 2022г, что снижает прозрачность и повышает неопределенность инвестиционной истории в отсутствии других катализаторов. Сохраняем осторожный взгляд на непродовольственный сегмент ритейла на фоне снижения расходов потребителей на промтовары в сентябре", - пишут эксперты.

Аналитики телеграм-канала возвращают акции "МТС" как экспозицию на защитный телеком сектор. Сектор, на их взгляд, стал бенефициаром господдержки, которая в том числе позволяет операторам индексировать тарифы вслед за инфляцией.

"Ограничения на покупку телекоммуникационного оборудования позволят компании снизить капитальные вложения во II полугодии 2022г, что поддержит свободный денежный поток. Ожидаем сохранения высоких дивидендных выплат "МТС" по итогам 2022г (дивидендная доходность 12-14%, по нашей оценке)", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.