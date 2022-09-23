Рыночные позиции General Mills могут ухудшиться по мере ужесточения ДКП в США - Freedom Finance Global

Рыночные позиции компании General Mills Inc. могут ухудшиться по мере ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США, считает старший аналитик Freedom Finance Global Севак Араратян.

"Несмотря на оптимистичный отчет General Mills за первый квартал 2023 финансового года и уверенный прогноз от менеджмента компании, мы считаем, что рыночные позиции эмитента могут ухудшиться по мере ужесточения денежно-кредитной политики в США и усиления рисков рецессии. Мы по-прежнему не видим существенных точек для роста продаж, хотя последний отчет компании говорит об обратном. Повышаем прогнозную стоимость акции до $73 за штуку, однако не рекомендуем акции к покупке", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.