"Финам" повысил рейтинг акций Meituan до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Meituan с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в 190,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на май 2023 года для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Котировки акций Meituan в конце августа достигли своей целевой цены после публикации сильного отчета за 2К22. Однако в сентябре на рынке Гонконга прошла волна распродаж на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, коррекция особенно затронула техсектор, в частности акции Meituan. Мы считаем, что текущие уровни могут быть интересны для открытия или наращивания позиции в акциях эмитента. Компания вышла победителем после локдауна, ее выручка продолжает расти двузначными темпами. Мы ожидаем улучшения динамики показателей Meituan во 2П22", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов.

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