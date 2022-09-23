Возможно продолжение укрепления рубля до конца сентября - "Велес Капитал"

Возможно продолжение укрепления курса рубля по отношению к доллару США, евро и юаню до конца текущего месяца, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль в налоговый период и в условиях ограниченного спроса на "токсичные" валюты показывает особенную силу и проверяет на прочность нижние границы среднесрочных диапазонов против доллара (58 руб./$1), евро (58,50 руб./EUR1) и юаня (8,5 руб.). Не исключено, что до конца месяца тенденция к укреплению рубля сохранится, а следующими целями его движения против доллара, евро и юаня станут отметки 56 руб./$1, 54 руб./EUR1 и 8 руб. соответственно", - отмечает эксперт в комментарии.

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