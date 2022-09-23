"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 274,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 274,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 214,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 30 сентября "Газпром" проведет внеочередное собрание акционеров, где будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов. Ранее совет директоров предложил выплатить 51,03 рубля на акцию, что составляет примерно 22% дивидендной доходности без учета налога. По мнению экспертов "Финама", в долгосрочном периоде бумага не представляет интерес, но дивидендная история может вызвать сильную локальную поддержку акций, что дает возможность для спекулятивной сделки.

"С технической точки зрения после существенной коррекции бумага демонстрирует локальные разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 214,8 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают аналитики инвесткомпании.

ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

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