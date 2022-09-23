"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AbbVie с целью $153 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: $139,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что здравоохранение является классическим защитным сектором во времена турбулентности на фондовых рынках. Учитывая высокую вероятность продолжения серьезного ужесточения ДКП со стороны ФРС, инвесторы перекладывают средства из зависящих от процентных ставок секторов в более стабильные. Широко диверсифицированный портфель препаратов и продуктов делает AbbVie одним из лучших кандидатов для данной стратегии, полагают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения цена акции сформировала краткосрочный восходящий тренд. При пробитии локального уровня сопротивления появляется потенциал для движения выше. Идея на рост бумаги с целью $153. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $139,7. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают эксперты инвесткомпании.

AbbVie - американская биофармакологическая компания, основанная в 2013 году выделением из Abbott Laboratories. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.

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