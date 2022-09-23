Цена нефти Brent завершит неделю вблизи $89/барр. - Sber CIB

Цена нефти Brent завершит текущую неделю вблизи $89 за баррель, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

Котировки Brent достигали $92,8/барр., в том числе после новостей об увеличении загрузки НПЗ в Китае, отмечает эксперт банка. Этот фактор, по его мнению, может указывать на изменение политики Китая в отношении экспорта нефтепродуктов, что, вероятно, повлечет за собой рост мировых поставок и приведет к снижению цен на топливо.

"В пятницу Brent торгуется около $90/барр. Давление на цены оказывает укрепление доллара и ожидания, что глобальный экономический рост замедлится на фоне повышения ставок мировыми центробанками, и это негативно отразится на спросе на нефть. В пятницу будут опубликованы предварительные индексы PMI за сентябрь для еврозоны и аналогичная статистика в США. В центре внимания также будет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Большинство этих событий, вероятно, окажет давление на нефтяные цены, и мы ожидаем, что Brent завершит эту неделю вблизи $89/барр.", - пишет Шейбе.

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