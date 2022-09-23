BCS Express рекомендует покупать акции Bilibili с целью $27

BCS Express рекомендует покупать акции Bilibili Inc. с целевой ценой $27 за штуку, что предполагает потенциал роста на горизонте года около 66%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы начинаем аналитическое покрытие акций Bilibili с рекомендацией "покупать" и целевой ценой $27. В свете роста компании и ослабления эффектов пандемии COVID-19 мы оптимистично смотрим на перспективы ускорения роста выручки и повышения рентабельности. В долгосрочной перспективе мы ожидаем улучшения монетизации диверсифицированного контента и выхода компании на безубыточность", - пишут эксперты.

Аналитики BCS Express указывают также и на возможные риски:

- Возобновление COVID-19.

- Решения регуляторов.

- Ужесточение конкуренции в секторе видео-платформ.

- Разочаровывающий прогресс и результаты в сегменте игр компании.

- Недостаточное снижение расходов и повышение эффективности.

- Проблемы в управлении.

- Судебные разбирательства в связи с нарушением авторских прав.

Bilibili Inc. - молодежная развлекательная онлайн-платформа. Компания предоставляет высококачественный контент и визуальные развлечения с эффектом присутствия.

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