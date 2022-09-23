Растут риски падения котировок золота до уровня $1630/унц. - "Финам"

Растут риски падения котировок золота до уровня $1630 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

Эксперт отмечает, что по итогам заседания ФРС, прошедшего в середине этой недели, мы видим взлет индекса доллара на новые многолетние максимумы. Доходности по USTres также растут. Эти факторы сейчас оказывают наибольшее давление на драгметаллы.

"Правда, в золоте покупателям пока удается удержать цены возле сильного уровня поддержки на $1675/унц., поскольку пробой этой отметки может усилить продажи на рынке, и золото рискует обвалиться в район $1630/унц.", - отмечает Потавин.

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