Вероятный диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в пятницу - 9,9-10,2% - ПСБ

Вероятный диапазон доходности 10-летних рублевых гособлигаций на торгах в пятницу составляет 9,9-10,2% годовых, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастршина.

"Негативные настроения на рынке ОФЗ в четверг усилились. Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет выросла на 28 - 34 б.п. Наибольшие обороты прошли в длинных выпусках. Инвесторы проигнорировали недельные данные по замедлению инфляции в РФ и укрепление рубля. Давление на котировки ОФЗ оказывали опасения предложения большого объема нового госдолга в 2023 - 2025гг. Дефицит бюджета РФ в 2023 году прогнозируется около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Основным источником финансирования дефицита будут новые заимствования", - пишет эксперт банка.

"Рост доходности облигаций на глобальном рынке и риски рецессии в развитых странах на фоне агрессивного повышения ставок мировыми Центробанками также формирует негативный фон для российского рынка облигаций, - отмечает Монастыршин. - В четверг доходность UST-2 выросла до 4,11%, доходность UST-10 выросла до 3,72%, доходность 10-леток Германии выросла до 1,97%. В пятницу на негативном внешнем фоне снижение цен ОФЗ может продолжиться. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 9,9 - 10,2% годовых".

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