Возможна некоторая стабилизация на рынке акций США в пятницу - BCS Express

Возможна некоторая стабилизация на американском фондовом рынке в пятницу в преддверии выходных, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Американский рынок акций вновь упал по итогам торговой сессии в четверг. Потери ведущих индексов составили 0,4-1,4%, а недельный ущерб - 2,5-3,5%. Немного стабильнее выглядел Dow Jones. Закономерно на спуске лидировал IT-бенчмарк Nasdaq на фоне высокой чувствительности высокотехнологичных компаний к изменению процентных ставок. Курс ФРС на монетарное ужесточение продолжится. Не исключено, что к концу года стоимость фондирования перевалит за 4% при актуальной ставке в 3,25%.Тем не менее некоторая стабилизация на рынке может наступить перед выходными. Стоит рассматривать вероятный отскок как снятие технической перепроданности. Перспективы же остаются мрачными, наши ориентиры падения S&P 500 в сторону годовых минимумов в области 3600 пунктов уже не так далеки", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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