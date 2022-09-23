Нефть может подешеветь до $88/барр. по мере ухудшения настроений в мире - ПСБ

Нефть может подешеветь до $88 за баррель Brent по мере ухудшения настроений в мире, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent пока остаются на уровне $90/барр., вчера прибавляли на фоне геополитических опасений и новостей по Китаю, где на фоне ослабления антиковидных ограничений рассматривается вопрос о наращивании переработки на ряде НПЗ, а значит постепенно может восстановиться и спрос на нефть. Однако с другой стороны на сырье давят высокие ставки и сильный доллар. Риски рецессии мировой экономики также остаются в силе. Цены на нефть по сути пытаются нащупать баланс между этими факторами. Сегодня полагаем, что Brent будет пытаться удержать $90/барр., но не исключаем снижения к $88/барр. по мере ухудшения настроений в мире", - отмечает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.