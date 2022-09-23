Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Промышленное производство в России за август;

- Индексы PMI для США, еврозоны и Германии за сентябрь;

- Данные Baker Hughes по числу активных буровых установок;

- Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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