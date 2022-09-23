Вероятен дальнейший рост доходностей на рынке ОФЗ в пятницу - Инвестбанк Синара

Вероятен дальнейший рост доходностей на рынке ОФЗ в пятницу, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Давление на рынок ОФЗ вчера сохранилось - доходности на среднем и дальнем участках кривой выросли на 20-30 б. п. и в случае бумаг со сроком погашения более восьми лет превысили отметку 10% годовых. Короткие бумаги показали минимальные изменения, оставшись в районе 7,4-7,8% годовых. Основные торговые обороты наблюдались на среднем и дальнем участках кривой, лидером по активности стали бумаги серии 26225 (10,04%, 2034г). Негативный настрой на рынках сохраняется, поэтому мы не ожидаем разворота нисходящего тренда", - пишет эксперт банка.

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