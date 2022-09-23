Рубль может вернуться в диапазон 60-61 руб./$1 на торгах в пятницу - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 60-61 руб./$1 на торгах в пятницу, укрепление рубля было связано с большими продажами валюты экспортерами, а в течение текущей торговой сессии подобные объемы уже не ожидаются, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

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