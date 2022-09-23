Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57-60 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57-60 руб./$1 в пятницу, навес предложения иностранной валюты на рынке остается значительным, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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