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23 сентября 2022 года 09:53
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57-60 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57-60 руб./$1 в пятницу, навес предложения иностранной валюты на рынке остается значительным, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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23 сентября 2022 года 19:32
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