Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется вблизи 2200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, не продемонстрирует яркой динамики на торгах в пятницу и останется вблизи уровня 2200 пунктов ввиду приближающихся выходных, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Инвесторы пока не готовы брать дополнительные риски, открывая новые позиции до начала следующей недели, отмечает эксперт в комментарии.

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