Опасения рецессии в глобальной экономике

Американские фондовые индексы завершили в минусе торговую сессию в четверг. Рынки акций стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в минусе очередную сессию на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду вечером американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока задача не будет выполнена, - сказал глава ФРС Джером Пауэлл о повышении ставки для замедления инфляции. - Мне бы хотелось, чтобы был безболезненный способ это сделать, но такого способа не существует".

"Пауэлл не показал рынкам свет в конце тоннеля, - написал старший рыночный аналитик TheoTrade Джефф Бирмен. - Даже если бы он сказал, что ставка вырастет до 5%, рынок бы успокоился, потому что фондовые управляющие смогли бы использовать этот уровень как отправную точку. Вместо этого он вновь заставил рынок гадать и не дал намека на то, когда Федрезерв закончит количественное ужесточение".

Также рынок оценивает ряд статданных. Так, дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале уменьшился на $31,5 млрд (на 11,1%) и составил $251,1 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составил $282,5 млрд, а не $291,4 млрд, как было объявлено ранее. Несмотря на пересмотр в сторону снижения, этот показатель остался рекордным за время ведения расчетов. Аналитики в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо до $260,6 млрд с объявленного ранее уровня января-марта.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 213 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 217 тыс.

Цена бумаг Darden Restaurants (SPB: DRI) снизилась на 4,4%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2023 фингода сократил чистую прибыль на 16% и получил выручку хуже прогноза.

Акции американской строительной компании Lennar Corp. (SPB: LEN) подорожали на 2% на сильной квартальной отчетности. В третьем квартале 2022 фингода фирма нарастила чистую прибыль выше прогнозов рынка на фоне роста цен на недвижимость в США.

Капитализация Talos Energy Inc. упала на 6,9%. Talos сообщила о заключении соглашения о покупке EnVen Energy Corp. за $1,1 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями и будет закрыта, как ожидается, в конце этого года. Благодаря сделке Talos увеличит свою добычу нефти и газа на 40%, а площадь участков - на 36%.

Котировки аналитической компании FactSet Research Systems (SPB: FDS) рухнули на 8,3%, поскольку её прогноз прибыли на 2023 фингод разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость фармкомпании Eli Lilly and Co. (SPB: LLY) подскочила на 4,9% после того, как аналитики UBS повысили рекомендацию по акциям компании до "покупать" благодаря большому потенциалу разрабатываемого компанией лекарства от диабета Mounjaro, пиковые годовые продажи которого могут превысить $25 млрд в год.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 107,10 пункта (0,4%) и составил 30076,68 пункта.

Лидерами снижения в индексе выступили бумаги American Express Co. (SPB: AXP) и Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 3,8% и 3,2% соответственно. Лидером роста оказались акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 3,5%, а также бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+1,8%) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,7%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 31,94 пункта (0,8%) - до 3757,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 153,39 пункта (1,4%) и составил 11066,81 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снова торгуются в минусе утром в пятницу, снижаясь третью сессию подряд на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может повергнуть в рецессию глобальную экономику.

Негативный импульс азиатским рынкам придало падение американских индексов на 0,4-1,4% накануне.

Трейдеры и инвесторы по-прежнему оценивают последствия сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого ставка была вновь повышена на 75 базисных пунктов, а глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил о готовности повышать ставку до тех пор, пока не появятся четкие сигналы замедления инфляции.

Также на этой неделе ставки повысили центробанки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, Индонезии, Филиппин и Тайваня.

"Глобальные фондовые рынки испытывают давление, поскольку весь мир опасается, что растущие ставки спровоцируют гораздо более раннюю и, возможно, жесткую повсеместную рецессию", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Также в пятницу стало известно, что потребительские цены в Сингапуре в августе подскочили на 7,5% после роста на 7% в июле, обогнав ожидавшееся аналитиками повышение на 7,2%. Инфляция обновила максимум с июня 2008 года. Транспортные услуги в городе-государстве подорожали на 20,2%, продукты питания - на 6,4%, жилье и коммунальные услуги - на 6%.

В Малайзии инфляция в прошлом месяце ускорилась до 4,7%, максимума за полтора года, с 4,4% в июле, совпав с ожиданиями рынка. Продукты питания подорожали на рекордные за всю историю наблюдений 7,2% в годовом выражении.

Тем временем аналитики Nomura ухудшили прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 4,3% с 5,1% на опасениях, что власти КНР продолжат придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,09%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,4% и обновил минимум с декабря 2011 года.

Цена бумаг Tianqi Lithium упала на 4,8%, Contemporary Amperex - на 1%, East Money Information - на 1,3%.

Акции Alibaba (SPB: BABA) в ходе торгов в Гонконге дешевеют на 1,9%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) опускается на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2%.

Лидером снижения выступает ИТ-сектор. Бумаги Xero Ltd подешевели на 5,7%, Block Inc. - на 9,1%, Wisetech Global - на 4,2%, Seek Ltd - на 4,4%, Carsales.com - на 3,5%. Акции ведущих австралийских банков снижаются на 1-1,5%.

Тем временем капитализация горнодобывающих гигантов BHP Group и Fortescue Metals растет на 0,4%, а бумаги Rio Tinto подорожали на 1,3%.

Японские биржи в пятницу закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия.

Цены на нефть опускаются в пятницу, вновь завершая неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. В то же время снижение цен сдерживается ожиданиями сокращения предложения на рынке, в том числе, поставок из России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $90,17 за баррель, что на $0,29 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,63 (0,7%), до $90,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,25 (0,3%), до $83,24 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на $0,55 (0,7%), до $83,49 за баррель.

Страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью агентству Bloomberg в четверг.

Эксперты Fitch Solutions отмечают наличие сигналов ослабления спроса на нефть на физическом рынке. "Прогноз на ближайшую перспективу остается высоко неопределенным", - отмечается в обзоре Fitch.