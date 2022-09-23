Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе очередную сессию на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду вечером американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее. "Мы будем продолжать до тех пор, пока задача не будет выполнена, - сказал глава ФРС Джером Пауэлл о повышении ставки для замедления инфляции. - Мне бы хотелось, чтобы был безболезненный способ это сделать, но такого способа не существует".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снова торгуются в минусе в пятницу, снижаясь третью сессию подряд на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может повергнуть в рецессию глобальную экономику. Негативный импульс азиатским рынкам придало падение американских индексов на 0,4-1,4% накануне. Инвесторы по-прежнему оценивают последствия сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого ставка была вновь повышена на 75 базисных пунктов, а глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил о готовности повышать ставку до тех пор, пока не появятся четкие сигналы замедления инфляции. Также на этой неделе ставки повысили центробанки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, Индонезии, Филиппин и Тайваня.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,09%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,4% и обновил минимум с декабря 2011 года. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2%. Японские биржи в пятницу закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия.

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в пятницу, вновь завершая неделю в минусе. Давление на нефтяной рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. В то же время снижение цен сдерживается ожиданиями сокращения предложения на рынке, в том числе, поставок из России. Кроме того, страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью агентству Bloomberg в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $90,14 за баррель, что на 0,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,7%, до $90,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,34%, до $83,21 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на 0,7%, до $83,49 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,408 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,222 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции после нескольких дней снижения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября вырос на 0,14% и составил 108,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 801,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+2%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1,48%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-1,74%), "РЖД-001P-17R" (-1%) и "РЖД-32" (-0,97%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХКФ банк приобрел в рамках оферты 4 млн 177,886 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 83,56% выпуска. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке квартального купона 8,65% годовых. Ставка текущего купона и последующих купонов до погашения - 9,35% годовых.