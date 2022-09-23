Рубль практически не изменился к доллару и евро на старте торгов из-за противоречивых факторов

Москва. 23 сентября. Изменения доллара США и евро на Московской бирже на старте торгов в пятницу утром незначительные, рубль демонстрирует боковую динамику на фоне противоречивых внутренних и внешних факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,12-58,99 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 58,985 руб./$1 (+14,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 57,6925 руб./EUR1 (+7,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,35 коп. к уровню закрытия 22 сентября, до 58,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 84,68 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,25 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения нацвалюты обусловлены, с одной стороны, возросшими геополитическими рисками, нестабильностью мировых рынков капитала после состоявшегося сентябрьского заседания ФРС и снижающейся стоимостью нефти; с другой стороны, поддержку рублю оказывают заметные продажи валютной выручки экспортерами в налоговый период сентября.

Американские фондовые индексы завершили в минусе очередную сессию на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. В среду вечером американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

Фондовые индексы стран Азиатского-тихоокеанского региона также падают. Так, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 2,14%, южнокорейский Kospi - на 1,77%, гонконгский Hang Seng - на 0,91%, японский Nikkei 225 - на 0,58%, китайский CSI 300 - на 0,91%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,15% к уровню закрытия предыдущего дня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:02 МСК в пятницу составила $89,92 за баррель, что на 0,6% меньше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,08 за баррель, что на 0,49% ниже итогового значения предыдущей сессии.