Вероятно продолжение укрепления рубля в ближайшее время - BCS Express

Вероятно продолжение укрепления рубля в паре с долларом США в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс пары USD/RUB в четверг снизился на 3%. Возникает много вопросов о том, почему национальная валюта в текущих условиях выглядит настолько уверенно. В качестве локальных причин можно выделить следующие: бюджетное правило заработает. вероятно, нескоро; налоговый период (повышенное предложение валюты в целях уплаты налогов); опасения санкций; Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднему курсу рубля против доллара на 2022 год на уровне 68,1. Чтобы выйти на такую цифру пара доллар/рубль должна оставаться до конца декабря примерно в районе 61,1 руб./$1 (сейчас средняя по году - 70,7 руб./$1).Текущая картина по паре указывает на высокий риск слома боковика последних месяцев с выходном вниз. Ближайшие уровни технической поддержки могут сместиться к 57,7 руб./$1 и далее в диапазон 55,5-55,9 руб./$1", - пишет аналитик в обзоре.

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