Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в четверг вслед за UST, отыгрывая "ястребиные" итоги заседания ФРС

Москва. 22 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы, риторика которого была выдержана в "ястребиных" тонах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 66 базисных пунктов - до 58,94% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 10,42 годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году подешевели на 20 базисных пунктов - до 60,05% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 10,345% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 33 базисных пункта - до 49,86% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 11,07% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене за день 38 базисных пунктов, опустившись до 50,03% от номинала (их доходность выросла на 32 базисных пункта - до 26,56% годовых), евробонды с погашением в 2027 году снизились в стоимости на 13 базисных пунктов, подешевев до 49,41% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 21,43% годовых), с погашением в 2029 году - на 4 базисных пункта, до 42,58% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 20,02% годовых).

Облигации с погашением в 2030 году подешевели на 185 базисных пунктов, до 67,05% от номинала (их доходность выросла на 177 базисных пунктов - до 27,91% годовых). И лишь самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 12 базисных пунктов, до 68,42% от номинала (его доходность выросла на 21 базисный пункт - до 46,13% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 сентября находилась под давлением негативной ценовой динамики US Treasuries, сформировавшейся после объявления в среду вечером итогов сентябрьского заседания Федрезерва США. Американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков и было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC. Таким образом, Федрезерв поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка может достичь 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого. Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, добавил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

Доходность двухлетних гособлигаций США поднялась до 4,105% годовых по сравнению с 4,04% днем ранее, достигнув тем самым максимума с финансового кризиса 2008 года. Доходность десятилетних гособлигаций повысилась до 3,56% годовых с 3,53%, тридцатилетних - находится в районе 3,5% годовых. Это обусловлено "ястребиными" комментариями главы Федеральной резервной системы по итогам сентябрьского заседания. "Хотя повышение ставок в США на 75 базисных пунктов было в значительной степени ожидаемым, особенно после того, как инфляция в США в августе оказалась более сильной, чем ожидалось, обсуждения этого решения заставили рынки взволноваться, - полагает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд. - Пауэлл отметил, что не существует безболезненного способа взять инфляцию под контроль".

Рынки оценивают с вероятностью в 70%, что ФРС поднимет процентные ставки еще раз на 75 базисных пунктов - до диапазона 3,75-4% годовых - на заседании в начале ноября. Исходя из котировок фьючерсов, к апрелю 2023 года ставка вырастет до 4,63% годовых, свидетельствуют данные CME FedWatch.