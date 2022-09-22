.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх к 2200п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом и Татнефтью на дивидендных новостях
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ Минэкономразвития ждет не раньше 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Инфляция к концу этого года замедлится до 12,4%. В 2022 году доходы россиян снизятся на 2%
 
МРОТ на 2023 год хотят увеличить до 16242 руб., прожиточный минимум - до 14375 руб.
Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда - до 16 242 рублей; соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в...
 
В ближайшие полтора года с рынка уйдут порядка 50 банков
В ближайшие полтора года с российского рынка уйдут полсотни банков: в их число входит порядка 20-30 иностранных кредитных организаций. Таким прогнозом с "Известиями" поделился глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов....
 
Для поддержки угольной отрасли до 2030 года потребуется 1,2 трлн руб.
Минэнерго оценило инвестиции, которые потребуются угольной отрасли до 2030 г., чтобы избежать негативного сценария развития с резким спадом производства. Для перенаправления экспорта угля в страны АТР и стимулирования внутреннего спроса необходимы...
 
22 сентября 2022 года 19:40

Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх к 2200п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом и Татнефтью на дивидендных новостях

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх после 2-дневного обвала из-за усиления геополитических рисков, индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" и "Татнефти", подогретыми дивидендными новостями, при этом упали акции Polymetal из-за отказа от финальных дивидендов за прошлый год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2190,87 пункта (+2,8%, максимум дня - 2216,85 пункта), индекс РТС - 1174,61 пункта (+6,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 9,1%.

Доллар упал до 58,78 рубля (-1,91 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+9,1%), "Татнефти" (+4,5% и +5,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,7% и +2,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "Московской биржи" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Как известно, "Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения первого полугодия.

Тем временем, заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг напомнил о планах "Газпрома" выплатить промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды.

В четверг на внеочередном заочном собрании акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды компании за I полугодие 2022 года в размере 32,71 руб. на все виды акций, сообщил эмитент. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Подешевели акции Polymetal (-11,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%).

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2022 года на фоне роста уровня затрат и снижения объема продаж уменьшилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $426 млн, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения EBITDA Polymetal на 36%, до $423 млн.

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, принял решение о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

Также Polymetal предложил решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария активов посредством обмена акций для нерезидентов. Кроме того, компания продолжает рассматривать доступные опции по изменению структуры группы. Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании, Polymetal International plc, ее перевод в "дружественную" юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Евросоюз намерен в самые короткие сроки ввести новые санкционные меры против России в связи с СВО, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС "на полях" Генассамблеи ООН, что санкции будут носить как "персональный, так и секторальный" характер и будут разработаны "максимально быстро в координации с партнерами".

Премьер Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что ЕС нужно отменить до конца этого года санкции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ. Ранее на неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг отскочил вверх на фоне стабилизации настроений инвесторов, а также позитивных дивидендных новостей. Из оценки геополитических рисков постепенно уходит эмоциональная составляющая, спрос вернулся на основные "голубые фишки". Уверенный рост показал тяжеловес рынка "Газпром" - акции концерна отреагировали подъемом на заявления менеджмента компании, подтверждающие намерения выплатить дивиденды по итогам первого полугодия. В четверг собрание акционеров "Татнефти" одобрило выплату дивидендов, что также отразилось в активном повышении котировок акций компании. Сдерживающим фактором для бумаг экспортеров выступило укрепление рубля.

Внешний фон оставался негативным на фоне ужесточения монетарной политики центробанками. Вслед за Федрезервом Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 2,25% годовых. В конце недели продолжению восстановительного роста на российском рынке могут препятствовать крепкий рубль и фактор пятницы. Индекс МосБиржи в конце недели будет двигаться в пределах 2120-2250 пунктов, при позитивной динамике цен на нефть и дальнейшем улучшении сантимента возможны попытки преодоления зоны сопротивления 2200-2210 пунктов. В пятницу важной для рыночных настроений может оказаться публикация предварительных сентябрьских индексов деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ отскочил вверх после эмоциональных распродаж в предыдущие дни.

Polymetal разочаровал своим дивидендным решением на фоне слабой отчетности. Рубль резко укрепился после заявлений о возможном отказе от торгов долларом на "Московской бирже". Торги последних двух дней показали, что рынок готов применить дисконт к акциям на уровне 10-15%, но более сильное падение пока не оправдано. Какие-либо внешние антироссийские санкции уже не могут перекрыть эффект от ранее принятых. Соответственно, местные инвесторы ориентируются исключительно на внутренние перспективы бумаг и на сохраняющиеся экспортные истории, которые ограничиваются санкциями на минимальном уровне. В частности, отскок в бумагах "Газпрома" показывает уверенность в сохранении определенных объемов поставок газа, а также надежды на увеличение восточного экспорта.

Банк Швейцарии повысил ставку на 75 базисных пунктов, но на рынке уже сформировались ожидания относительно более решительного шага. Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 б.п. (до 2,25%) и обещал сильно отвечать на вызовы инфляции. Фондовые площадки отреагировали негативно на "ястребиные" действия центральных банков.

Нефть Brent выросла на фоне геополитической напряженности и тревожной ситуации с запасами. Кроме того, Китай начал более активно импортировать нефть на фоне смягчения карантинных мер. Агентство Reuters пишет о том, что три крупных государственных нефтепереработчика и один частный основной игрок рынка планируют увеличить закупки нефти в октябре на 10% по сравнению с сентябрем, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" поддержали слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сообщил, что ожидает от компаний выполнения ранее объявленных планов по дивидендам. Кроме того, планы по выплате полугодовых дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию подтвердил член правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

С технической точки зрения акции "Газпрома" (232,9 рубля) ранее на неделе успешно закрыли образовавшийся в конце августа "гэп", вызванный новостями о дивидендных рекомендациях, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал наряду с выходом индекса денежных потоков из зоны перепроданности. Тем не менее, бумагам еще предстоит преодолеть краткосрочное сопротивление 238 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика и нижняя граница недавнего диапазона), чтобы перейти к развитию роста.

Акции Polymetal в четверг упали после решения полностью отменить выплату итоговых дивидендов за 2021 год и на фоне отсутствия рекомендаций по дивидендам за текущий год с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании. Помимо этого, компания представила ожидаемо слабые результаты за первое полугодие, отчитавшись, в частности, о чистом убытке в размере $321 млн. "Полюс" опубликовал слабые финансовые результаты накануне.

Европейские биржи остаются под давлением ужесточения денежно-кредитных условий, американские индексы также проседают. Индексы МосБиржи и РТС в рамках отскока от минимумов стремятся в район сопротивлений 2250 и 1180 пунктов, получая поддержку в том числе от дивидендных ожиданий в нефтегазовом секторе. Перспективы развития уверенного роста на рынке РФ, однако, пока под вопросом, считает Кожухова.

В США индексы акций накануне снизились на 1,7-1,8% после объявления о повышении ставки ФРС на 75 базисных пунктов (теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - максимум с кризисного 2008 года). Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученные ранее.

В Азии в четверг также отмечалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 1,1-1,9%) и Штаты (индексы проседают на 0,4-1,4% во главе с Nasdaq).

Активный рост ставок ФРС и других центробанков в текущем году в целях борьбы с инфляцией подогревают опасения замедления глобальной экономики и скатывания ее в рецессию.

Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Регулятор оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ. Банк Японии также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

На нефтяном рынке в четверг котировки подросли после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,53 за баррель (+0,8% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,63 за баррель (+0,8% и -1,2% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+8,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,1% и +11,1% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+5,1%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,8%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,5% и +6,5% "префы").

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,3%), акции En+ (MOEX: ENPG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,45 млрд рублей (из них 27,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Рк аш

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BLNG, CHMF, ENPG, ETLN, GAZP, GMKN, IRAO, IRKT, ISKJ, LKOH, LNZL, MAGN, MGNT, MOEX, MSRS, MTLR, MTSS, NLMK, NVTK, OKEY, OZON, PLZL, POLY, RDRB, RGSS, ROSN, ROST, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, VTBR, YNDX

SPB$#&: TCS

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 сентября 2022 года 19:50
Рубль заметно укрепился к доллару и евро в четверг благодаря продажам валютной выручки экспортерами
Москва. 22 сентября. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 19:30
Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в четверг вслед за UST, отыгрывая "ястребиные" итоги заседания ФРС
Москва. 22 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы, риторика которого была выдержана в "ястребиных" тонах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 19:03
Котировки акций Polymetal продолжат снижение - Freedom Finance Global
Котировки акций Polymetal, падающие в четверг на негативных новостях, в дальнейшем продолжат снижение, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Выручка компании за 1П22 упала на 18% г/г до $1048 млн, продажи золота упали на 23% г/г до 456 тыс. унций, отмечается в комментарии....    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 18:41
ПСБ подтверждает позитивную оценку акций Газпрома
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают позитивную оценку акций "Газпрома", рассчитывая на продолжение восходящей динамики, говорится в комментарии банка. "Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,980 трлн...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 18:15
Рубль, скорее всего, будет торговаться в октябре в диапазоне 58-63 руб./$1 - "Финам"
Рубль, скорее всего, будет торговаться в октябре в диапазоне 58-63 руб./$1, считает аналитик "Финама" Андрей Маслов. "Рубль остается близко к отметке в 60 руб./$1 уже долгое время. Во многом это связано и с перекосом торгового баланса, и с политикой ЦБ РФ. Рубль, по сути, перестал быть полностью...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 17:48
"Финам" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "лучше рынка"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "лучше рынка", сообщается в комментарии руководителя отдела анализа акций Наталии Малых. "Наш рейтинг по акциям "ФосАгро" остается на уровне "лучше рынка". У компании сохраняются хорошие перспективы. "ФосАгро" имеет прочные позиции на рынке,...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 17:20
Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5% - "Мои Инвестиции"
Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Доллар в последний месяц продолжает укрепляться к большинству валют на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, но к евро (курс евро к доллару США минус...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 16:47
Акции Газпрома могут ускорить рост после преодоления отметки 238 руб. - "Велес-Капитал"
Акции "Газпрома" могут ускорить рост после преодоления уровня сопротивления на отметке 238 руб., полагает аналитик инвестиционной компании "Велес-Капитал" Елена Кожухова. Акции "Газпрома" в четверг оказались в лидерах роста, получив поддержку от замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 16:23
Инвестбанк Синара позитивно оценивает квартальные финрезультаты General Mills
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают финансовые результаты General Mills Inc. за 1К23 ф. г., говорится в обзоре банка. Компания General Mills представила результаты за 1К23 ф. г. Прибыль на акцию составила $1,11 и на 11% превзошла консенсус-прогноз Factset ($1). Менеджмент...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:51
ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году - Райффайзенбанк
ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция по состоянию на 19 сентября составила 13,95% г/г, - указывают аналитики банка Григорий Чепков и Станислав...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:43
Рубль днем заметно укрепляется к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами
Москва. 22 сентября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:25
Бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов - "Открытие Инвестиции"
Бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов, желающих сделать ставку на отскок перепроданного рынка акций РФ в целом и золота в частности, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "21 сентября российская золотодобывающая компания "Полюс" представила...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:03
S&P 500, скорее всего, проведет торги в четверг в диапазоне 3740-3810п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую в четверг торговую сессию в диапазоне 3740-3810 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 резко скорректировался, опустившись ниже недавно закрепленной поддержки на уровне 3800 пунктов. RSI вновь приблизился к зоне...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 14:38
ЦБР может умеренно продолжить снижение ставки в 2022г - Райффайзенбанк
ЦБ РФ может умеренно продолжить снижение ключевой ставки в текущем году, считают аналитики Райффайзенбанка. "Рост цен вновь сменился дефляцией. На наш взгляд, переменчивая динамика инфляции с исключением точечных факторов (когда ускорение, как некоторое время назад, сменяется снижением) говорит о...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 14:13
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сбербанка с целью 116 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 116 рублей за штуку" с горизонтом 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,95%, стоп-приказ: 128 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После сообщений о проведении в ЛНР, ДНР,...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.