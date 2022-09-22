ПСБ подтверждает позитивную оценку акций Газпрома

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают позитивную оценку акций "Газпрома", рассчитывая на продолжение восходящей динамики, говорится в комментарии банка.

"Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг напомнил о планах "Газпрома" выплатить промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды. На фоне этих новостей, в основном упоминания о дивидендах, акции "Газпрома" прибавляют в четверг более 9%, перевалив за 234 руб. Потери предыдущих дней практически полностью отыграны". - пишут аналитики банка.

Пересмотр инвестпрограммы - стандартная практика "Газпрома" и практически всегда она идет с плюсом, отмечается в комментарии. В этот раз увеличение связано с необходимостью развития "Силы Сибири" и ключевых проектов компании на Ямале.

"Газпром" упомянул про дивиденды преддверии ВОСА, которое состоится 30.09. Напомним, что "Газпром впервые предлагает выплатить промежуточные дивиденды по 51,03 руб./акцию, доходность 21,8%. Мы пока сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Газпрома" и рассчитываем на продолжение восходящей динамики в преддверии ВОСА", - указывают стратеги ПСБ.

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