Рубль, скорее всего, будет торговаться в октябре в диапазоне 58-63 руб./$1 - "Финам"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в октябре в диапазоне 58-63 руб./$1, считает аналитик "Финама" Андрей Маслов.

"Рубль остается близко к отметке в 60 руб./$1 уже долгое время. Во многом это связано и с перекосом торгового баланса, и с политикой ЦБ РФ. Рубль, по сути, перестал быть полностью конвертируемой валютой, что, в свою очередь, привело к консолидации курса. Также российскую валюту продолжают поддерживать ряд ограничений со стороны государства. Можно ожидать что в октябре курс рубля к доллару будет находиться в коридоре 58-63 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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