Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5% - "Мои Инвестиции"

Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Доллар в последний месяц продолжает укрепляться к большинству валют на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, но к евро (курс евро к доллару США минус 12% с начала года) укрепление доллара затормозилось в районе отметки 0,99, - пишут аналитики. - Единая валюта проявляет удивительную устойчивость на фоне резкого усугубления энергетического кризиса. Вероятность рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев оценивается экономистами уже в 80%. Полагаем, что евро еще может показать падение до 5% к доллару и другим валютам".

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