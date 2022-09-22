Акции Газпрома могут ускорить рост после преодоления отметки 238 руб. - "Велес-Капитал"

Акции "Газпрома" могут ускорить рост после преодоления уровня сопротивления на отметке 238 руб., полагает аналитик инвестиционной компании "Велес-Капитал" Елена Кожухова.

Акции "Газпрома" в четверг оказались в лидерах роста, получив поддержку от замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сообщил, что ожидает от компании выполнения ранее объявленных планов по дивидендам. Кроме того, планы по выплате полугодовых дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию подтвердил член правления "Газпрома" Фамил Садыгов, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения, акции "Газпрома" ранее на неделе успешно закрыли образовавшийся в конце августа гэп, вызванный новостями о дивидендных рекомендациях, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал наряду с выходом индекса денежных потоков из зоны перепроданности, - указывает Кожухова. - Тем не менее бумагам еще предстоит преодолеть краткосрочное сопротивление 238 руб., чтобы перейти к развитию роста. Объемы торгов на отскоке двух последних дней при этом менее высокие, нежели при продажах 20 сентября. Последнее призывает к сохранению осторожности в открытии новых "лонгов" по "Газпрому", особенно до окончательного решения акционеров по дивидендам 30 сентября".

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