Инвестбанк Синара позитивно оценивает квартальные финрезультаты General Mills

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают финансовые результаты General Mills Inc. за 1К23 ф. г., говорится в обзоре банка.

Компания General Mills представила результаты за 1К23 ф. г. Прибыль на акцию составила $1,11 и на 11% превзошла консенсус-прогноз Factset ($1). Менеджмент ожидает, что рост числа людей, питающихся дома, приведет к увеличению объемов продаж, даже несмотря на то что компания поднимает цены с целью компенсации более высоких затрат. Выручка компании за 1К23 выросла на 4% г/г до $4,72 млрд, что в целом соответствовало прогнозам рынка, отмечается в обзоре.

"Бумаги General Mills - типичный пример акций стоимости с сильным брендом, выигрывающих в условиях высокой инфляции, и последняя отчетность подтверждает это. Мы позитивно смотрим на вышедшие результаты и прогнозы и считаем, что они продолжат положительно сказываться на котировках компании в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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