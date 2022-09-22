ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция по состоянию на 19 сентября составила 13,95% г/г, - указывают аналитики банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. - Снижение годового показателя происходит как из-за эффекта высокой базы предыдущих периодов, так и благодаря низким темпам роста цен н./н. в течение последних месяцев. На наш взгляд, подобная переменчивая динамика инфляции с исключением точечных факторов (когда ускорение, как некоторое время назад, сменяется снижением) говорит о ее неустойчивом характере. Вместе с тем, это также не исключает возможность того, что в краткосрочной перспективе влияние дезинфляционных факторов не сойдет на нет, и даже с учетом ужесточившейся риторики (которая на данный момент практически исключает дальнейшее смягчение) ЦБ может умеренно продолжить снижение ключевой ставки в этом году".

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