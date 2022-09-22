Бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов - "Открытие Инвестиции"

Бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов, желающих сделать ставку на отскок перепроданного рынка акций РФ в целом и золота в частности, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

"21 сентября российская золотодобывающая компания "Полюс" представила ожидаемо невпечатляющие финансовые результаты за 1П22. Как и в случае с Polymetal, у "Полюса" также имели место некоторые проблемы с реализацией в отчетном периоде. В результате компания продемонстрировала снижение выручки и рост оборотного капитала на фоне увеличения запасов. Вдобавок из-за опережающего роста расходов и крепкого рубля удельные расходы на производство золота тоже существенно увеличились в годовом сопоставлении. Таким образом, ситуация по сравнению с прошлым годом, очевидно, ухудшилась. И совсем неочевидно, что показатели II полугодия текущего года будут лучше. В результате мы в моменте достаточно осторожно смотрим на акции компании", - пишет эксперт инвесткомпании.

Павлов подчеркивает, что быстрое и масштабное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира является неблагоприятным фоном для золота. Тем не менее, в этом году драгметалл показывает заметно лучшую динамику, чем большинство классов активов.

Таким образом, бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов, желающих сделать ставку на отскок перепроданного рынка акций РФ в целом и золота в частности, полагает аналитик "Открытие Инвестиции".

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