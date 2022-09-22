ЦБР может умеренно продолжить снижение ставки в 2022г - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может умеренно продолжить снижение ключевой ставки в текущем году, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Рост цен вновь сменился дефляцией. На наш взгляд, переменчивая динамика инфляции с исключением точечных факторов (когда ускорение, как некоторое время назад, сменяется снижением) говорит о ее неустойчивом характере. Вместе с тем это также не исключает возможность того, что в краткосрочной перспективе влияние дезинфляционных факторов не сойдет на нет, и даже с учетом ужесточившейся риторики (которая на данный момент практически исключает дальнейшее смягчение) ЦБ может умеренно продолжить снижение ключевой ставки в текущем году", - пишут эксперты в комментарии.

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