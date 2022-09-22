"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сбербанка с целью 116 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 116 рублей за штуку" с горизонтом 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,95%, стоп-приказ: 128 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После сообщений о проведении в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав РФ и объявлении частичной мобилизации в России рынок стал крайне волатильным. Все эти действия могут привести к еще более жестким санкциям со стороны Запада, соответственно, волна продаж на рынке может продолжиться", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения боковик в акциях эмитента сменился нисходящим трендом после пробоя поддержки на уровне 123 рублей. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 128 рублей риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

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