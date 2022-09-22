Возможно снижение котировок золота к $1655/унц. на торгах в четверг - Sber CIB

Возможно снижение котировок золота к уровню $1655 за тройскую унцию на торгах в четверг, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Цены на золото вновь отступили в четверг утром - азиатские и европейские инвесторы анализируют комментарии Федрезерва. В центре внимания в четверг будут предварительный индекс потребительской уверенности в еврозоне за сентябрь, сентябрьский индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Решение ФРС уже привело к очередному укреплению доллара и, вероятно, продолжит оказывать давление на котировки золота. Судя по консенсус-прогнозам, макростатистика вряд ли поддержит котировки желтого металла. Мы ожидаем, что на этом фоне рынок золота в четверг может вновь протестировать уровень поддержки $1655 за тройскую унцию", - пишет эксперт в комментарии инвестбанка.

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