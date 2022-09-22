Hang Seng обладает потенциалом снижения к 17700-17800п - BCS Express

Индекс Hang Seng обладает потенциалом снижения к уровням 17700-17800 пунктов, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг показывает снижение вслед за американскими площадками после выступления главы ФРС США. Котировки бенчмарка на негативном внешнем фоне смогли обновить предыдущие минимумы года, сформированные в марте. Индекс еще имеет потенциал для снижения в район 17700-17800 пунктов, но без появления еще большего негатива диапазон 17600-17900 пунктов в перспективе может стать зоной для формирования локального "дна", - говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании.

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