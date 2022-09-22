Цены рублевых корпбондов в четверг могут немного подрасти в рамках коррекции после нескольких дней падения

Москва. 22 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти в рамках коррекции после нескольких дней падения под давлением как более "жесткой" риторики ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания, так и возросших геополитических рисков; поддержку рынку может оказать некоторая стабилизация настроений в отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также растущая нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги среды падением. Инвесторы оценивали итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов и теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков и было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC.

Федрезерв поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%. А инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого. Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, добавил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона падают в четверг вслед за американским рынком акций. Торги на биржах в Австралии в четверг не проводятся в связи с Днем скорби по королеве Елизавете II. Значение японского индекс Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,53%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 1%.

Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Регулятор оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ. Банк Японии также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике. Давление на рынок оказало очередное повышение базовой процентной ставки ФРС и сигналы о готовности американского ЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. Новости об объявлении частичной мобилизации в России также говорят об усилении рисков для мировой экономики, поскольку означают затягивание конфликта на территории Украины. Повышение цен на нефть в четверг, вероятно, является технической коррекцией после предыдущего падения, говорят эксперты TD Securities, мнение которых приводит Dow Jones.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в четверг составила $90,46 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,9%, до $89,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,65%, до $83,48 за баррель. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов опустилась на 1,2%, до $82,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 2,968 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,283 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также объявленной президентом РФ частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 сентября снизился на 0,51% и составил 108,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,48%, опустившись до 800,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-2,65%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-2,13%), "Газпромбанк БО-17" (-1,93%) и "ГТЛК-002Р-01" (-1,87%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-05R" (+0,75%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,47%) и "МТС-001P-20" (+0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" 27 сентября начнет размещение выпуска 5-летних коммерческих облигаций 1-й серии объемом 53 млрд рублей. Организатором выступит банк "БКС". Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. НРД зарегистрировал данный выпуск 6 сентября, а 8 сентября ЦБ зарегистрировал еще один выпуск бондов компании 1-й серии. При этом ранее эмитент на долговой рынок не выходил.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (Сибирский КХП, Омская область) установило ставку 12-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

НРД 20 сентября получил от ООО "Главторг" средства на выплату купона облигаций серии БО-01 в размере 26,97 рубля на одну облигацию. Всего по 3-му купону эмитент должен был 15 сентября заплатить 36,15 рубля на одну облигацию, 16 сентября он осуществил частичную выплату в размере 9,18 рубля на одну ценную бумагу, таким образом, частями и с задержкой выплат компании удалось выйти из технического дефолта. Компания размещала дебютный 3-летний выпуск номинальным объемом 900 млн рублей с декабря 2021 года по апрель 2022 года, в результате реализовала только 42,3% займа на 381,135 млн рублей. Ставка квартального купона по выпуску установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.