Распродажи на мировых фондовых рынках, вероятно, продолжатся в четверг - Альфа-банк

Распродажи на мировых фондовых рынках, вероятно, продолжатся в четверг, хотя их темпы могут снизиться, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Европейские индексы в четверг, вероятнее всего, сыграют в минус на фоне удорожания стоимости заимствований и энергетического кризиса, которые замедляют экономический рост. Фьючерсы на биржах США указывают на дальнейшее снижение в четверг, хотя есть вероятность, что оно может замедлиться. Мы можем не увидеть резкой коррекции, поскольку теперь у рынка есть более четкое представление о стратегии ФРС по сдерживанию инфляции. Политики пообещали продолжить повышение ставок до 4,6% в 2023 году, продолжая борьбу с инфляцией. В Европе внимание будет приковано к Банку Англии и Швейцарскому национальному банку, которые, как ожидается, повысят ставки в четверг", - отмечает эксперт в обзоре.

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