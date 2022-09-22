Возможен восстановительный рост цен длинных ОФЗ в четверг - ПСБ

Доходности ОФЗ срочностью более 5 лет в четверг снизятся на 5-10 б.п., сокращая премию к ключевой ставке ЦБ РФ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В качестве поддерживающих факторов видим опубликованные в среду вечером данные по замедлению инфляции в РФ до 13,9% г/г по сравнению с 14,1% на прошлой неделе", - отмечает эксперт.

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