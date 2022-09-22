Возможно укрепление рубля до 60 руб./$1 на торгах в четверг - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля до уровня 60 руб./$1 на торгах в четверг на фоне поддержки экспортеров, считают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent в течение торгов четверга могут протестировать поддержку на уровне $88,5 за баррель, полагают эксперты инвестбанка. Поскольку центробанки многих стран продолжают повышать ставки, это окажет дополнительное давление на мировую экономику и на потенциал роста спроса на нефть, отмечают они.

Доходности выпусков рублевых гособлигаций длиннее трех лет по итогам торгов в среду снизились в среднем на 12 б.п. Как считают аналитики Sber CIB, в четверг эта тенденция может сохраниться, однако с большой долей вероятности волатильность на рынке по-прежнему будет выше обычного.

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