Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 2100-2200п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 2100-2200 пунктов на торгах в четверг, предполагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Градус нервозности на российском рынке акций может снизиться в четверг, однако факторов для активизации покупок пока мало. Поддержку, впрочем, могут оказать ожидания инвесторов по скорому одобрению акционерами дивидендов "Газпрома". Актуальным для индекса Мосбиржи на день может остаться диапазон 2100-2200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.