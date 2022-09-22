Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в еврозоне и США, отчетность Polymetal:

- Промышленное производство в России;

- Резервы ЦБ РФ;

- Результаты Polymetal за первое полугодие 2022 года по МСФО;

- Индекс потребительской уверенности в еврозоне за сентябрь;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за август;

- Баланс счета текущих операций США за второй квартал 2022 года;

- Заявки на пособие по безработице в США за неделю.

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