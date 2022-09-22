.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ Минэкономразвития ждет не раньше 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Инфляция к концу этого года замедлится до 12,4%. В 2022 году доходы россиян снизятся на 2%
 
МРОТ на 2023 год хотят увеличить до 16242 руб., прожиточный минимум - до 14375 руб.
Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда - до 16 242 рублей; соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в...
 
В ближайшие полтора года с рынка уйдут порядка 50 банков
В ближайшие полтора года с российского рынка уйдут полсотни банков: в их число входит порядка 20-30 иностранных кредитных организаций. Таким прогнозом с "Известиями" поделился глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов....
 
Для поддержки угольной отрасли до 2030 года потребуется 1,2 трлн руб.
Минэнерго оценило инвестиции, которые потребуются угольной отрасли до 2030 г., чтобы избежать негативного сценария развития с резким спадом производства. Для перенаправления экспорта угля в страны АТР и стимулирования внутреннего спроса необходимы...
 
22 сентября 2022 года 10:19

Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в еврозоне и США, отчетность Polymetal:

- Промышленное производство в России;

- Резервы ЦБ РФ;

- Результаты Polymetal за первое полугодие 2022 года по МСФО;

- Индекс потребительской уверенности в еврозоне за сентябрь;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за август;

- Баланс счета текущих операций США за второй квартал 2022 года;

- Заявки на пособие по безработице в США за неделю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 сентября 2022 года 19:50
Рубль заметно укрепился к доллару и евро в четверг благодаря продажам валютной выручки экспортерами
Москва. 22 сентября. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх к 2200п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом и Татнефтью на дивидендных новостях
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх после 2-дневного обвала из-за усиления геополитических рисков, индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" и "Татнефти", подогретыми дивидендными новостями, при этом упали акции Polymetal из-за отказа от финальных дивидендов за прошлый год.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 19:30
Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в четверг вслед за UST, отыгрывая "ястребиные" итоги заседания ФРС
Москва. 22 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы, риторика которого была выдержана в "ястребиных" тонах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 19:03
Котировки акций Polymetal продолжат снижение - Freedom Finance Global
Котировки акций Polymetal, падающие в четверг на негативных новостях, в дальнейшем продолжат снижение, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Выручка компании за 1П22 упала на 18% г/г до $1048 млн, продажи золота упали на 23% г/г до 456 тыс. унций, отмечается в комментарии....    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 18:41
ПСБ подтверждает позитивную оценку акций Газпрома
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают позитивную оценку акций "Газпрома", рассчитывая на продолжение восходящей динамики, говорится в комментарии банка. "Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,980 трлн...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 18:15
Рубль, скорее всего, будет торговаться в октябре в диапазоне 58-63 руб./$1 - "Финам"
Рубль, скорее всего, будет торговаться в октябре в диапазоне 58-63 руб./$1, считает аналитик "Финама" Андрей Маслов. "Рубль остается близко к отметке в 60 руб./$1 уже долгое время. Во многом это связано и с перекосом торгового баланса, и с политикой ЦБ РФ. Рубль, по сути, перестал быть полностью...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 17:48
"Финам" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "лучше рынка"
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "лучше рынка", сообщается в комментарии руководителя отдела анализа акций Наталии Малых. "Наш рейтинг по акциям "ФосАгро" остается на уровне "лучше рынка". У компании сохраняются хорошие перспективы. "ФосАгро" имеет прочные позиции на рынке,...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 17:20
Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5% - "Мои Инвестиции"
Потенциал падения евро к доллару и другим валютам составляет около 5%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Доллар в последний месяц продолжает укрепляться к большинству валют на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, но к евро (курс евро к доллару США минус...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 16:47
Акции Газпрома могут ускорить рост после преодоления отметки 238 руб. - "Велес-Капитал"
Акции "Газпрома" могут ускорить рост после преодоления уровня сопротивления на отметке 238 руб., полагает аналитик инвестиционной компании "Велес-Капитал" Елена Кожухова. Акции "Газпрома" в четверг оказались в лидерах роста, получив поддержку от замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 16:23
Инвестбанк Синара позитивно оценивает квартальные финрезультаты General Mills
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают финансовые результаты General Mills Inc. за 1К23 ф. г., говорится в обзоре банка. Компания General Mills представила результаты за 1К23 ф. г. Прибыль на акцию составила $1,11 и на 11% превзошла консенсус-прогноз Factset ($1). Менеджмент...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:51
ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году - Райффайзенбанк
ЦБ РФ, скорее всего, продолжит умеренное понижение ключевой ставки в этом году, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция по состоянию на 19 сентября составила 13,95% г/г, - указывают аналитики банка Григорий Чепков и Станислав...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:43
Рубль днем заметно укрепляется к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами
Москва. 22 сентября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:25
Бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов - "Открытие Инвестиции"
Бумаги "Полюса" могут представлять спекулятивный интерес для инвесторов, желающих сделать ставку на отскок перепроданного рынка акций РФ в целом и золота в частности, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "21 сентября российская золотодобывающая компания "Полюс" представила...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 15:03
S&P 500, скорее всего, проведет торги в четверг в диапазоне 3740-3810п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую в четверг торговую сессию в диапазоне 3740-3810 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 резко скорректировался, опустившись ниже недавно закрепленной поддержки на уровне 3800 пунктов. RSI вновь приблизился к зоне...    читать дальше
.
22 сентября 2022 года 14:38
ЦБР может умеренно продолжить снижение ставки в 2022г - Райффайзенбанк
ЦБ РФ может умеренно продолжить снижение ключевой ставки в текущем году, считают аналитики Райффайзенбанка. "Рост цен вновь сменился дефляцией. На наш взгляд, переменчивая динамика инфляции с исключением точечных факторов (когда ускорение, как некоторое время назад, сменяется снижением) говорит о...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.